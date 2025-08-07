Si los que nos tienen que cuidar, no lo hacen ¿a dónde vamos a llegar? Recientemente ha saltado a la palestra la noticia del despido de una auxiliar de geriatría en una residencia de mayores en Guadalajara. El motivo, grabar un vídeo a una de ... las ancianas residentes mientras hacía comentarios vejatorios sobre la misma, tipo: «parece sacada de una peli de terror», «me da mal rollo», «está más muerta que viva» entre otras lindezas y justo después de haberse depilado las cejas y el bigote para no salir mal en el vídeo, algo que no le salió bien tampoco, porque según se queja, tenía toda la zona enrojecida. Las autoridades y la residencia ya han dado cuenta de ella, con la consecuente denuncia y el posterior despido. Estos casos enturbian aún más la mala fama que tienen ya de por sí y de manera general las residencias, que cuelgan el sambenito de ser prácticamente lugares de tortura para mayores, cosa que no es cierta en la mayoría de los casos, pero claro de la buena labor no se habla, solo del morbo. En fin, sigo, que si no me desvío. Me han preguntado qué opino de esta mujer, pues esta vez no voy a suavizarlo, es una sinvergüenza. No ha mostrado profesionalidad ninguna, haciéndose las cejas en el puesto de trabajo, no se ve, pero no hay más que verle lo colorado, no solo insulta a una anciana que se está dando cuenta de todo, porque está tumbada, pero mirarla la mira, sino que la graba y después manda el vídeo a un tercero y encima se queja de que está siendo acosada por un error y que el vídeo está siendo sacado de contexto. Pero, vamos a ver, ¿en qué contexto cabe que grabes a tu paciente y encima diciendo pamplinas, alma de cántaro? Cierto que no se deba amenazar a nadie si ha cometido un error, pero el suyo ha sido de los gordos, y ni se arrepiente, ni pide disculpas, solo pide respeto para que no la agobien más. Pues mira, muchacha, ¿qué quieres? Si le hubieras dado la cena a la señora en vez de hacer videos, otro gallo te cantaría.

