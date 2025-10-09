No he podido evitar sobrecogerme ante la noticia de los fallos de cribado en la detección del cáncer de mama por parte del SAS, y más aun sabiendo que las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz son las más afectadas. Este tema me toca muy ... de cerca, por lo que me hace reflexionar sobre la dejadez que se está viviendo últimamente en la sanidad pública, me refiero a la administración y a los recursos, no al personal sanitario que, con contadas excepciones, hacen un trabajo excelente con lo que tienen a mano. Me da coraje que entre las mentes pensantes de los sistemas de prevención no contaran con una opción de duda, porque por lo visto solo avisaban para positivo o negativo de manera clara, los disgustos que nos hubiéramos ahorrado si se hubieran atendido a las dudas de los radiólogos. Ya se sabe es mejor prevenir que curar y más barato a la larga. En la columna de hoy no puedo ser demasiado objetiva, este mes hace quince años que mi madre falleció a causa del cáncer de mama y me pregunto si su caso sería similar a estos, puesto que cuando se lo detectaron ya estaba bastante avanzado. Para ser justos, he decir que con su tamaño las mamografías no eran fáciles de realizar y puede que en la primera o segunda revisión no vieran nada, pero y si sí ¿y era un caso de duda que no supieron tramitar porque solo se tenía la casilla de positivo o negativo? La verdad es que no sé si la noticia me ha puesto los sentimientos a flor de piel como para preguntarme esto, más teniendo en cuenta que el resto de los protocolos de seguimiento del caso de mi madre fueron como debieron ser, la operación fue bien (en ese momento) y control postoperatorio de lujo. Siempre agradeceré al equipo sanitario de atención primaria del Olivillo cómo trataron los efectos secundarios diarios que afectaban a madre; con profesionalidad y empatía. Ella no lo consiguió, no porque no lo intentara o intentaran, sino porque como os dije estaba bastante avanzado cuando lo hallaron. Es mi reflexión de hoy.

