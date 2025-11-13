Me imagino que últimamente os ha pasado como a mí, que pides cualquier cosa online y de cada tres o cuatro paquetes pedidos, uno no te llega a casa porque dicen: «destinatario ausente» cuando en realidad no has salido de casa en todo el día, ... casi ni te duchas hasta que termina el horario de trabajo del repartidor por si te coge debajo del chorro, vaya, ya sabemos que Murphy puede ser muy cabroncete la mayoría de las veces. Es que ni siquiera se molestan en dejarlos al vecino (en mi caso estamos todos los vecinos autorizados a recogernos los paquetes, yo lo llamo «el triángulo paquetero» porque si no lo coge el de al lado, lo cojo yo o el de enfrente). Este fenómeno, manía, mala praxis o como queráis llamarlo está muy de moda últimamente y lo estará aun más cuando empiece el Black Friday y las ofertas de navidad. Sobre todo, si el paquete es muy pesado y voluminoso y el domicilio de entrega no tiene ascensor, esto lo digo desde la experiencia personal que más de una vez me he tenido que acercar a un punto de recogida, después de un segundo intento por parte del repartidor de intentar entregarme el paquete estando yo «ausente», porque esa es otra, antes lo intentaban varias veces antes de mandar el paquete «p`atrás», ahora si te dan una tercera oportunidad te das un canto en los dientes. En teoría, esto debería ser la excepción a las incidencias del servicio, pero desafortunadamente un 46% de los usuarios se ven afectados por una entrega «ausente». Esto se justifica por una saturación del sistema logístico, la presión de la productividad y la falta de supervisión y sus consecuencias. Los repartidores «no llegan» y se tiene que buscar la vida. Pero la culpa es de la empresa logística que está perdiendo excelencia y profesionalidad, en favor de abaratar costes, mientras yo estoy en busca del paquete perdido, perdiendo el coste de los gastos de envío, porque si lo pongo en punto de recogida desde un principio esos gastos me los ahorro.

