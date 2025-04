Los fans de la factoría Disney somos legión ya se sabe y siempre tienen mucho que decir en cuanto a sus productos o a si sacan los pies del tiesto y esto es lo que les está pasando últimamente con los live actions, ya sabéis ... hacer la peli de los dibujos cambiando alguna cosilla para que nos sea exactamente igual o para adaptarla a los tiempos actuales, modernizando ciertos parámetros sociales. El riesgo de esto es que las versiones de dibujos animados están grabadas a fuego en imaginario colectivo y claro luego las comparaciones son odiosas. Que si la actriz de La Sirenita no era la adecuada (a mí en este caso me rompió el corazón porque en mi psique siempre será la pequeña pelirroja, vamos que si hubiera sido de otra etnia también me hubiera parecido raro), que si Li Shang y Mushu no estaban en Mulan, que si en Los 101 Dálmatas los perros no hablaban, que si Aladín tenía unos giros extraños en el argumento o, por último, que en La bella y la bestia el actor no se parecía al príncipe Adam y el vestido amarillo era rarillo, todo esto unido a la coletilla: «Están reciclando historias porque ya se quedaron sin imaginación» hacen que Disney estuviera patinando un poco últimamente, aunque no hubiera pegado el culazo hasta este momento. Lo de Blancanieves ha sido una crónica de una muerte anunciada, yo no la he visto aún, pero he seguido más o menos toda la promoción. La diferencia entre los live actions anteriores y esta, es que a pesar de cambiar cosas, los actores han respetado la esencia del clásico y han defendido la película con ilusión, han creído en ella y que los cambios eran necesarios y los han promovido con respeto. En el caso de Blancanieves tengo la impresión que la actriz ni siquiera creía en el proyecto atacando al original de manera cruel, supongo que pensaría que estaba siendo trasgresora. Señorita, que está hablando «del clásico» por antonomasia, no por nada Blancanieves fue el primero de todos los que vinieron después. En fin ella sabrá.

