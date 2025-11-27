Como sabemos en estos días disfrutamos de los famosos descuentos masivos del Black Friday a los que cada vez más comercios se unen, unos con más tino que otros, que hacen que muchas tiendas y sitios online colapsen por la actividad masiva de los consumidores ... ávidos de la ganga de turno. Las ventajas de estos días todos las conocemos, sobre todo si queremos comprar electrodomésticos, por ejemplo. Pero seguro que no estamos tan atentos a sus desventajas tales como: Consumismo excesivo, precariedad laboral, ofertas engañosas, impacto ambiental, el estrés y la saturación tanto física como virtual. Esta saturación hace que no seamos, o no queramos, ser conscientes del fenómeno de la «reduflación» algo que lleva décadas haciéndose, pero que ahora con las RRSS y con el descaro actual se nota más, ¿de qué se trata este fenómeno? Pues de reducir el tamaño de los productos, sobre todo en alimentación, no cambiar los precios a priori y cuando el consumidor está acostumbrado al nuevo tamaño (o ni siquiera se ha dado cuenta) subir el precio, para que solo diga: «Uff, cada día está todo más caro». Todos los de mi quinta recordarán que las galletas y magdalenas no cabían en la taza a la hora de mojarlas en el Cola Cao, pero si queremos un ejemplo reciente lo podemos encontrar en el famoso turrón de chocolate con la canción tan pegadiza, que en el año 2023 pesaba 260gr y costaba una media de tres euros ya pico y ahora pesa 230gr y lo he visto a cinco euros de media con las gafas puestas y todo. Así que para frenar un poco esta locura pasivo-agresiva podemos unirnos al Green Friday, una alternativa al Black Friday que busca promover el consumo responsable, sostenible y ético, en contraposición al hiper consumismo y las compras compulsivas que caracterizan al Black Friday. Sus valores principales son: promover el comercio justo, la economía circular, el reciclaje, la reutilización y el apoyo a marcas con propósito ambiental y social.

