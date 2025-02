He de reconocer, no sin cierta vergüenza, que este año voy atrasada escuchando los carnavales, aparte de un par de coros no había escuchado nada, estoy tan inmersa en mi próximo proyecto que me dije: «Bueno, las escucho en diferido en Onda Cádiz cuando tenga ... un ratito», pero fue inevitable que la gente no me comentara lo que pasó con la chirigota «Abre los ojos» diciendo que había creado polémica por el tema que traía y por la falta de preparación. Como ya sabéis yo antes de comentar nada me gusta informarme un poco, así que me puse el YouTube para ver a qué venía tanto alboroto y por supuesto terminé abriendo los ojos, pero de asombro. En principio me asombraba que se hubieran metido con el tema principal de la agrupación: el «negacionismo», puesto que la libertad de expresión es la meta del carnaval. Así que llevándolo bien escrito, esa escritura fina que caracteriza el carnaval de Cádiz, y una agrupación «afinadita» hubieran hecho un papel decente. El gran problema era que no llevaban un grupo decente, ni los instrumentos estaban donde tenían que estar, ni las letras estaban siendo, ya no digo cantadas, sino vocalizadas, el tipo era un sinsentido y la actitud de la agrupación no era la adecuada, se escudaban en que llevaban una chirigota «alternativa» para justificar ese despropósito artístico, alegando que el público ya los había condenado antes de cantar, pues mire yo los escuché muy calladitos mientras hacían la presentación, se fueron enterrando ellos solitos. Miren señores, que en Cádiz no haya censura no quiere decir que se pueda traer cualquier cosa, así que cuando dijeron aquella frase: «Vamos a Carnaval de Cádiz, que seguro que allí no habrá censura», yo la traduje: «Vamos a llevar la morralla que no han querido en otro lado» y claro no es de extrañar que el respetable público pensara: «Por ahí no, Mari» y saltara por peteneras. En fin las cosas de preliminares, que te comes lo bueno y lo malo. ¡Qué le vamos a hacer!

Carnavales de Cádiz