Hay causas nobles. Y luego está ponerse una kefiya en un festival de verano mientras suena reguetón con autotune. El nuevo postureo: bailar por Palestina con mojito en mano, pulsera de tela y lágrimas de glitter. Porque ahora, «apoyar a Gaza» (signifique lo que signifique) da puntos de conciencia sin dejar de pasarlo bien. Comprometidos, sí, pero con entrada VIP.

La moda es clara: subirse al escenario, gritar «¡Free Palestine!» y seguir con el bis de turno. Y si alguien se atreve a matizar, a recordar que Hamás no es precisamente Greenpeace con cohetes, se lleva el abucheo. Porque pensar ya no está bien visto. Es más fácil señalar al «opresor» de siempre y volver a bailar.

Pero la paradoja es más sangrante —literalmente— si uno recuerda el 7 de octubre de 2023. Porque esa mañana, mientras muchos de esos mismos que hoy se cuelgan banderas palestinas reían y coreaban sobre el amor, la paz y la libertad y bailaban felices en el desierto de Israel… acabaron acuchillados, violados, masacrados y secuestrados a manos de los asesinos de Hamás. Los mismos que colgarían de grúas a cualquier activista multicolor.

Y sí, los que hoy cantan por Gaza hubieran estado allí. Y sí, también los habrían matado. Les habrían preguntado lo mismo que al resto: ¿Eres judío? ¿No? Bueno, da igual. Bang. Y si hubieran logrado escapar, correrían a pedir auxilio a las tropas israelíes que, sin preguntar nada, les hubieran salvado de la barbarie, que es lo que hace ese ejército en aquella zona del planeta: actuar como dique de contención.

Pero qué más da. Hay que estar en la onda. La bandera palestina es el nuevo emoji del corazón roto. Se agita sin saber, sin leer, sin pensar. Por estética. Por presión. Por rebeldía de salón. Aunque en el fondo, si Hamás gobernara su festival soñado, ni habría escenario, ni habría mujeres bailando, ni habría nada. Ni siquiera grifa.

Pero claro, eso no se dice. Estropea la foto. Toma otra calada.

