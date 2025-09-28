Jesús Maeso de la Torre, gaditano que nació en Úbeda porque le dio la gana, nos regaló el año pasado una excelente obra literaria -una más- titulada 'El jardín de las vestales'. En ella, y a través de la historia del joven librero de Gades Tulio Vero, nos muestra de forma brillante la relación histórica de Cádiz con la antigua Roma. En sus páginas narra la obsesión del protagonista por viajar a la capital del Imperio para conocer a su admirado Tito Livio y su amor platónico por la vestal Valeria Domicia. Gracias a estos personajes, uno puede imaginar cómo era nuestra ciudad hace veinte siglos. Calcular por dónde estaría aquel templo, o aquel palacio, o como sería su puerto marítimo, en base a su narrativa y excelentes descripciones históricas. Sus casi 450 páginas son sin duda uno de los mejores y más placenteros caminos para conocer un poco más de nuestra propia historia.

Sin embargo, lo mismo que Bertold Brecht ya decía que los años 30 del siglo pasado eran «malos tiempos para la lírica», ya sabrá usted que la actualidad es un pésimo momento para la literatura en general. No habrá de pasar un siglo para que cuando se estudie la época actual, alguien llegue a la conclusión de que tanta tecnología, encarnada masiva y perversamente en los teléfonos móviles, está matando nuestra creatividad. Y lo que es peor, nuestra sed de conocimiento. Todo está en la red. Y encima ahora Chat GPT te lo da perfectamente envuelto y con un lacito. Para qué aprender. Si todo está ahí, a un simple clic en la pantalla. Una herramienta magnífica, sin duda. Necesaria. Pero malévolamente utilizada. Por eso, aunque sea en un intento desesperado, está bien que las instituciones públicas, como el Ayuntamiento, trate de sacar a la calle en forma de 'performances' o como lo llamen, nuestra historia. Y monten esta semana temática sobre el Cádiz romano. O fenicio. Lo que haga falta. Ya que la gente no va a leerlo en los libros, al menos vamos a metérselo por los ojos. Aunque sólo sea para que graben un vídeo y lo suban a su Instagram. Algo se les quedará, digo yo.

