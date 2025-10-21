Opinión

El templo rojo

Cantar en el Falla no es actuar simplemente, es cumplir un sueño que late en el pecho de cualquier gaditano o aficionado que vive el carnaval como una forma de vida

Nandi Migueles

Cada febrero, Cádiz se viste de coplas, disfraces y emoción. Pero hay un lugar donde la magia alcanza su punto más alto: nuestro Gran Teatro Falla. Este edificio centenario, con su imponente fachada neomudéjar y su inconfundible color rojizo, no es solo una joya arquitectónica ... es también el corazón del Carnaval de Cádiz. Cantar en el Falla no es actuar simplemente, es cumplir un sueño que late en el pecho de cualquier gaditano o aficionado que vive el carnaval como una forma de vida. Para muchos carnavaleros, pisar las tablas equivale a tocar el cielo. Es el escenario donde se han consagrado grandes autores y agrupaciones, donde han nacido coplas inmortales que hoy forman parte de la memoria colectiva de Andalucía. Allí se siente el respeto, la historia y, sobre todo, la pasión de un público exigente, conocedor y entregado. Ese público que no perdona un fallo, pero que sabe premiar con un aplauso sincero cuando escucha una letra que le emociona o una música que le eriza la piel. El Falla es mucho más que un teatro, es un símbolo. Sus butacas rojas, sus palcos dorados y su inconfundible aroma a historia crean un ambiente que no se puede replicar en ningún otro sitio. Cada agrupación que sube a su escenario lleva detrás meses de ensayos, desvelos y sacrificios. Y cuando se abre el telón y suenan los primeros acordes, el tiempo parece detenerse. En ese instante, las voces de los gaditanos se convierten en arte, en crítica, en risa y en emoción compartida. La ilusión de cantar en el Falla no entiende de edades ni de categorías. Desde un coro veterano hasta una comparsa juvenil, todos comparten la misma esperanza: conectar con el público, dejar huella y formar parte, aunque sea por unos minutos de una leyenda carnavalera. Cantar allí no solo significa competir, significa sentirse parte de algo más grande, de una tradición que lleva más de un siglo dando identidad a una ciudad entera. Cuando las agrupaciones terminan de cantar el Falla queda en silencio, pero no vacío. En sus paredes queda impregnada el impacto de cada tango, la risa de cada cuplé, la emoción de cada pasodoble. El Gran Teatro Falla no pertenece solo a Cádiz, sino a todos los que aman el arte, la sátira y la libertad de expresión. Es el templo de la palabra cantada, de la risa inteligente y de la emoción sincera.

