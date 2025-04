Unos de estos días en los que andaba zapeando con el mando de la tele, me tropecé sin buscarlo con las retransmisiones de la semana santa por Onda Cádiz. Las presentadoras que contaban lo que sucedía en esos momentos, hablaban con mucha propiedad y entendimiento, ... así me pareció por la forma de exponer tan fluida y la cantidad de datos que aportaban a las imágenes y tallas que aparecían, así como las curiosidades e historia de las hermandades. Era muy palpable el gran conocimiento y notable estudio que mostraban en sus expresiones. En uno de esos comentarios de sus narraciones me llamó la atención que una de ellas, cuando alababa las excelencias de la cofradía que pasaba en esos momentos, propuso una idea que me chocó bastante. Le propuso a la invitada, la concejala de cultura Maite González que creara como en carnaval, unos premios a lo que más sobresaliera en ese año, consiguiendo de esa manera incentivar a los cofrades para hacerlo cada año mejor. Es decir que convocara lo mejor de lo mejor como en las agrupaciones carnavalescas, pero esta vez con las hermandades y su arte sacro. Al principio me pareció extraño porque pensaba que las cofradías de semana santa no necesitaban ningún tipo de premios porque su propósito era otro, evangelizar y mostrar al exterior su fe cristiana. Luego no lo vi tan mal, será porque soy ateo, ya que se me ocurrieron varios premios para convocarlos en el año próximo.

Premio al mejor manigueta delantero que más doblado vaya para acercar el hombro al palo porque no llega, al igual que los comparsistas guaperas que van delante , aunque canten poco. Premio al mejor hermano varilla descalzo que recorra más kilómetros durante la procesión, aunque solo esté encargado de una sección de veinte penitentes, hacerse notar y figurar, propio también de los carnavaleros. Premio al mejor adorno floral de los pasos, como el de la mejor puesta en escena de las agrupaciones. Premio a la mejor y elegante túnica por su originalidad y confección al igual que el mejor tipo. Premio a la mejor banda, como el premio a la mejor orquesta de coros. Premio al mejor estilo de carga, aquí podríamos subdividirlo en dos, el que mejor carga al estilo gaditano y al que más se asemeja al de Sevilla, aunque estos últimos lleven horquillas y dirán que son procesiones de Cádiz, ¿les suena? Premio a la mejor cuerda de personalidades delante de los titulares como representación gubernamental, consistorial, militar o eclesiástica, al igual que la mejor cuerda de tenores de una comparsa. Premio al mejor capataz por su capacidad de dirigir magistralmente el paso por las calles de Cádiz, como la mejor dirección musical de coros. También pensé que después de la semana santa se podrían crear algunos premios holoturias como en carnaval. Premio a la mejor rajada del capillita después de leer este artículo. Premio a la mejor decisión de «vamos a salir que no llueve». Premio a la imagen que procesiona más musculosa y atrevida. Premio al paso que más rápido llegue a catedral si empieza a llover. Premio a la frase de un hermano mayor de « la religión es un cachondeo muy serio» emulando a Julio Pardo, que en paz descanse. Premio a «dame el pirulí que yo te lo pelo». En definitiva, creo personalmente que la presentadora que propuso a la concejala estos premios de lo mejor de lo mejor semana-santeros, se equivocó.

Artículo solo para registrados Lee gratis el contenido completo Regístrate Si ya estás registrado, inicia sesión