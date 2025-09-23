OPINIÓN

Parada biológica

Vamos a hacer una parada de un año para intentar regresar con más fuerza en el siguiente concurso si se puede

Nandi Migueles

La mayoría de vosotros conocéis que esta vez los autores de nuestro coro, el de los Niños, hemos decidido hacer un descanso temporal carnavalesco. Vamos a hacer una parada de un año para intentar regresar con más fuerza en el siguiente concurso si se puede.

