OPINIÓN

La bandurria y el laúd

Hemos visto indios con un bajo eléctrico, moros con acordeón y militares con batería. Esto no sería preocupante mientras bandurrias y laúdes siguieran escuchándose

Nandi Migueles

En nuestro singular carnaval aparte de la originalidad, creación de tipos y sus genuinas composiciones una de las peculiares diferencias que encontramos con el resto de carnavales del mundo es el sonido de bandurrias y laúdes sonando en las orquestas de nuestros coros. Mientras que ... el resto de carnavales llevan instrumentos de todo tipo como trompetas, teclados, batería, bajos… aquí en nuestros coros aún, y por suerte para el legado de nuestros antepasados, no se permite incorporar otro tipo de instrumentos en la pieza más genuina de todo nuestro carnaval como es el tango.

