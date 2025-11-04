OPINIÓN

Alea jacta est

El sorteo del COAC es como la Champions, pero con coplas, un acto solemne y tragicómico donde las agrupaciones se juegan su destino entre nervios, risas y chascarrillos

Nandi Migueles

Nandi Migueles

Hay quien dice que el Carnaval de Cádiz empieza cuando se levanta el telón del Falla. Mentira. El Carnaval empieza cuando la mano inocente (este año ya veremos de quien o quienes serán esas manos) saca la primera bola y en la sala se escuchan ... los primeros «¡ay, que nos toca los primeros!» o «¡menos mal, que cantamos de los últimos!». Este próximo sábado será el sorteo para determinar el día y orden que le corresponde a cada agrupación. Normalmente hace cambiar la planificación de ensayos que llevamos los autores y directores para llegar a tiempo. Casi siempre hay que meter más días de ensayos a no ser que te toque de los últimos.

