El triunfo de la normalidad

El mayor éxito de Juanma Moreno es no haber renunciado a ser él mismo para convertirse en el líder que ahora mismo es

Miguel Ángel Sastre

Hace unos días, una persona con buena capacidad de análisis sintetizó la política actual como una «época de personajes». Así es. Muchos pueden deducir, mirando alrededor, que para tener relevancia política actualmente lo prioritario es hacer de la estridencia tu principal seña. Una reflexión que, ... en el fondo, es contraria al sentido de existencia de esta actividad, donde el protagonista debería ser la persona para la que se gobierna, no quien tiene el cargo.

