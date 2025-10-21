Salir de la «burbuja», para los que estamos en política, es quizás lo que más nos hace aprender. Suele ocurrir que, en nuestra vorágine, pensemos que lo que cuentan los medios de comunicación, así como los «me gusta» y «visualizaciones» de una publicación en redes ... sociales lo son todo. Sin restarles relevancia, hay vida más allá.

La política, desde que es política, se basa en escuchar para poder hacer. Muchos piensan que los políticos nos hemos convertido en un hilo musical molesto, como el del aparcamiento de un centro comercial, que permanentemente emite mensajes para que se escuchen, pero sin retorno ninguno. Esta descripción encaja con la situación actual de muchos parlamentos y, singularmente, del Congreso de los Diputados.

Estos lugares, antiguas casas de la palabra, se han convertido en platós vanidosos donde la escucha mutua va desapareciendo. Nada ha sido nunca perfecto pero, el otro día, en una conversación con compañeros de escaño veteranos, todos coincidieron en que estábamos sumergidos en un diálogo de besugos con el siguiente esquema: paso uno, se interviene sin escuchar a los demás. Paso dos, se saca el corte de redes. Paso tres, se publica y se espera a que caigan los «likes». Paso cuatro, el trabajo está hecho. Pero, sin embargo, fuera hay personas que están ya cansadas.

En una reunión el viernes en la provincia de Cádiz con quienes «nos protegen» - Guardia Civil, Policía Nacional, etc. - escuché una frase que se me quedó grabada: «las verdades no se dicen en el parlamento, sino en el terreno, en reuniones como esta». Frenar esa triste realidad es una responsabilidad compartida.

De los políticos, por supuesto. Para que sepamos volver a escuchar y defender, sin complejos, y mirando a la cara a las personas, nuestras ideas. Sabiendo explicar que los algoritmos premian, muchas veces, las bestialidades; que 15 segundos de reel o de TikTok no son suficientes para explicar una idea compleja, y que la política necesita de esa complejidad porque intenta abordar problemas que no son simples. Que los cortes pueden ser «trailers», pero que para saber si la película es buena o no hay que verla completa. Dicho de otro modo: que hay cosas que no se pueden simplificar en exceso porque, si lo hacemos, obviamos partes importantes.

Y, por extensión, es responsabilidad del resto de los españoles. Para entender lo anterior y, además, otra idea: que el clima lo marca, normalmente, quien gobierna. Todo está más deteriorado, especialmente, desde que aparecieron fuerzas como Podemos y, muy especialmente, desde que gobierna el Presidente actual. Por lo que, es otro motivo más para defender que urge un cambio de Gobierno nacional.

En redes sociales, ver vídeos y publicaciones pasando con el dedo «sin límite», se llama «scroll infinito». Ese «scroll infinito» ha parasitado la política. Y debemos reconocer, sin miedo, que eso no es bueno.