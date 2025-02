Otro 13 de febrero más, este año en jueves, celebramos el día mundial de la radio. Febrero, ese mes en el que se apagó el micrófono de tres personas que tanto aportaron a este maravilloso medio: David Gistau, Juan Pablo Colmenarejo y nuestro querido Juan ... Manzorro.

Más de 100 años después de su invención, la radio ha acompañado y marcado la vida de millones de seres humanos en todo el mundo. Acompaña a quien se despierta en la mañana, a quien estudia, al que conduce para trabajar o no encuentra el sueño en la madrugada. Da noticias de impacto y las saborea pero, también, es capaz de retransmitir, como nadie, eventos cotidianos haciéndolos mágicos. España es un lugar, además, con una importante tradición radiofónica.

La radio, hasta ahora, ha sido símbolo de información instantánea, pero veraz. De actualidad, pero de capacidad de pausa y reflexión. La radio es el lugar donde el sonido y el silencio mejor se complementan. El medio donde, aún, la belleza y la elegancia tienen importancia. Donde el lejos se vuelve cerca, solamente con la voz y la palabra.

A pesar de su importancia, la radio, en las generaciones jóvenes, incluida la mía, tiene mucho menos popularidad que en otras anteriores. Y no es porque estas generaciones no quieran que les «cuenten» cosas con un micrófono por delante, ya que si fuera así no tendrían sentido de existencia la cantidad de «podcasts» en diferentes plataformas que están naciendo. «Podcasts» interesantes, entretenidos y creativos, pero que no deberían sustituir nunca a la fuente de la que nacieron y que los inspiró, sino complementarla. «Podcasts» que no deberían hacernos pensar que la radio es un medio desfasado, como parece obligarnos a creer la moda, sino que deberían ser una puerta que atraiga a nuevos «radioaficionados» que sepan identificar el valor de lo verdadero.

Y es que, estos «podcasts», sin la existencia previa del formato de la radio, seguramente nunca habrían surgido. Por eso, este año, más que nunca, hay que recordar la importancia de cuidar este medio cuyo día celebramos. Un medio que, quizá tenga que seguir adaptándose a nuestro tiempo llegando a través de canales innovadores, pero sin el cual, nuestra vida sería más aburrida y plana. Sin el cual, un gran número personas se sentirían, sin duda, mucho más solas.