Esta semana he acudido al Palacio de Congresos los tres días del South Impact en Cádiz y salí con la sensación de haber asistido al primer acto público de una nueva generación tecnológica que domina el Sur. Víctor Sáez y Mowomo han logrado congregar en ... un mismo espacio a empresas y startups de productos y servicios con base tecnológica de aquí y de allí. Se respiraba código, diseño de producto, marketing y comunicación digital, modelos de negocio y una ambición clara por prosperar e internacionalizar.

La gente que llenó las salas no se conforma con crecer; busca impacto, escalabilidad y modelos sostenibles. Manejan herramientas digitales con naturalidad, presentan métricas y prototipos y entienden de finanzas básicas. Lo relevante es que ya no necesitan emigrar para validar una idea: pueden hacerlo desde Cádiz conectando con redes globales, clientes remotos e inversores que vigilan talento más allá de las capitales. Vi casos de éxito durante el congreso que ya contratan en la provincia y proyectos que exportan servicios desde Cádiz. ¿Excepciones? Deberían ser la norma si damos con la fórmula correcta.

También asistí a conversaciones en las que no se habló tanto de los «obstáculos» sino más bien de aprendizajes. Una observación fue que, si aspiras a vender fuera, hay que tener los ojos abiertos. Cada país negocia distinto, cada relación de equipo cambia con la cultura y cada cliente tiene particularidades que obligan a adaptar producto y trato. Esa sensibilidad internacional es tan estratégica como la tecnología misma. Segundo, necesitan visibilidad y eventos como South Impact, replicados y descentralizados, que permiten que inversores, universidades y empresas se vean y actúen.

Termino con una idea sencilla y directa: si queremos que la energía que se respiró en South Impact se quede aquí, hay que convertir las demandas del evento en recursos y apoyos que duren todo el año. Que el Sur tiene talento, ha quedado claro. Ahora toca darle las herramientas para que se arraigue y cree futuro.