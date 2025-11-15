Leo con cierto desasosiego en la prensa esta semana varias noticias que vaticinan el final del pequeño comercio. Bueno, más que una predicción es la conclusión de años de análisis con cifras, negro sobre blanco, que se han recogido en las últimas décadas. Para más ... inri, este diagnóstico se personalizó con una ilustradora publicación en Instagram de la Agencia La Vecina, negocio que lleva en su ADN la protección del comercio de barrio.

En su feed me topo con la carta que una pequeña tienda de discos, La Botiga del Genio Equivocado, le escribe a Rosalía. En ella lamentan, con una mezcla de admiración y pena, que su nuevo trabajo ya esté en preventa en Amazon mientras ellos, los que cuidan cada edición y miman a cada cliente, ni siquiera saben si lo recibirán. La respuesta de la distribuidora, Sony, al ser contactada fue tan lacónica como reveladora: «Son estrategias comerciales y no podemos hacer nada». Tres vinilos y ocho cedés es la máxima esperanza de algunas tiendas locales para el lanzamiento.

Esta anécdota, casi un microcosmos, es la imagen perfecta de una dinámica que los números confirman con frialdad. En los últimos 10 años, España ha perdido más de 142.000 comercios, una sangría de casi 40 persianas bajadas cada día. El perfil del que cae es casi siempre el mismo: el autónomo sin empleados, ese tejido conectivo de nuestros barrios, que representa el 68% de los negocios desaparecidos.

Con la cercanía del Black Friday, la disyuntiva se vuelve más nítida. Mientras las grandes cadenas y gigantes del e-commerce preparan una campaña agresiva, muchas pymes se alejan de ella, incapaces de competir con descuentos que aniquilan sus márgenes. Frente a un 43% de consumidores que planea comprar solo por internet, apenas un 16% lo hará exclusivamente en tiendas físicas. Así que toca pensar un poquito, ¿cuánto vale para usted la vida de su barrio?