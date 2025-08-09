opinión

Paraíso en llamas

Se incendió un vehículo en Torre de la Peña y, con el levante empujando, ardió también la idea de que todo vale si trae turistas

Mariama Amarzaguio

Se incendió un vehículo en Torre de la Peña y, con el levante empujando, ardió también la idea de que todo vale si trae turistas. El incendio está controlado, pero el Estrecho y Los Alcornocales no se recuperarán de hoy para mañana. Son espacios valiosos, ... frágiles y bellísimos que no deberían gestionarse como si fueran un resort con buenas vistas.

