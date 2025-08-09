Se incendió un vehículo en Torre de la Peña y, con el levante empujando, ardió también la idea de que todo vale si trae turistas. El incendio está controlado, pero el Estrecho y Los Alcornocales no se recuperarán de hoy para mañana. Son espacios valiosos, ... frágiles y bellísimos que no deberían gestionarse como si fueran un resort con buenas vistas.

Hubo evacuaciones, 1.500 personas y 5.000 vehículos fuera de hoteles, campings y chiringuitos. Hay que reconocer que no es un drama habitual, pero sí un aviso serio de lo que puede pasar si seguimos por este camino. Si en esta ocasión la chispa fue una furgoneta, el combustible es un modelo que fuerza la capacidad del territorio. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir así? Las organizaciones ecologistas insisten en lo razonable: ordenar el turismo con responsabilidad para evitar más riesgos y pérdida de biodiversidad.

Ya sabemos que es un tema sensible donde priorizar duele porque choca con intereses sociales y económicos. Pero es imprescindible sentarse a repensar si queremos conservar lo que hace únicos estos lugares y, de paso, asegurar la seguridad de quienes viven y trabajan allí.

Turismo sí, pero sin sobrepasar lo que el territorio puede aguantar. A mi juicio se deberían parar las nuevas construcciones turísticas en áreas frágiles, revisar las concesiones en primera línea de playa y hacer inspecciones que no miren hacia otro lado. Y por supuesto, hace falta una prevención de incendios adaptada al cambio climático, no a los folletos promocionales. El objetivo no es cerrar puertas, es que el territorio no pague la factura de la temporada alta.

Y mientras Tarifa vuelve a la normalidad, no conviene olvidar la lección. Sin una ordenación clara, cada verano será una ruleta de sustos evitables. Si de verdad queremos seguir disfrutando de estos paisajes, de estos paraísos, toca elegir: o se prioriza su conservación, o seguiremos repitiendo el mismo susto con distinto foco.