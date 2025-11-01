Opinión

Ojo con el 'cloaking'

Cada vez que abrimos ChatGPT tengo la sensación de que la Humanidad retrocede un pasito

Mariama Amarzaguio

Cádiz

Una amiga me dijo esta semana: «Eres más efectiva que la IA», y créanme que su comentario me hizo sentir como si hubiera superado un doctorado. ¿Más efectiva que una inteligencia artificial? Aún hay esperanza en el mundo, pensé. Porque cada vez que abrimos ChatGPT ... tengo la sensación de que la Humanidad retrocede un pasito. Le hemos otorgado el poder de la infalibilidad y eso me genera cierto temor. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que nos manipula y miente?

