OPINIÓN

Literal

El concepto de ser un chiquillo aún cuando tus padres a tu misma edad ya iban por el segundo hijo y tenían piso en propiedad, también se da en nuestra sociedad

Mariama Amarzaguio

Mariama Amarzaguio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Putin y Xi le pillaron el otro día con el micrófono abierto. Hablaban de llegar a los 150 años, de trasplantes de órganos, de vivir para siempre. A los 72 y 71 años respectivamente, estos dos se ven como chavales con todo el tiempo ... del mundo por delante. Quizás no les falte razón cuando gozan de un inmenso poder y de anhelos inimaginables para el común de los mortales.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app