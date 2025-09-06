A Putin y Xi le pillaron el otro día con el micrófono abierto. Hablaban de llegar a los 150 años, de trasplantes de órganos, de vivir para siempre. A los 72 y 71 años respectivamente, estos dos se ven como chavales con todo el tiempo ... del mundo por delante. Quizás no les falte razón cuando gozan de un inmenso poder y de anhelos inimaginables para el común de los mortales.

Pero el concepto de ser un chiquillo aún cuando tus padres a tu misma edad ya iban por el segundo hijo y tenían piso en propiedad, también se da en nuestra sociedad. Lo comento a raíz de la lectura de una columna de Gonzalo Núñez donde reflexionaba sobre este mismo tema: ¿dónde está el límite para definirse «joven»? Todo parte del estreno en RTVE de Literal, un programa para una audiencia juvenil que presenta Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo. El hombre tiene 34 años, casi 35, y goza de un aspecto de veinteañero. ¿Nadie encuentra raro que un tipo que ya podría ser padre siga hablando desde la juventud?

No, la verdad es que ya a nadie le parece raro. Y no es de extrañar porque ya solo la propia idea de «ser padre» ha cambiado por completo. La edad media para tener descendencia en España ya supera los 33 años, así que un presentador de 35 no es un «padre en potencia», es el retrato robot de su generación: es el amigo que todavía comparte piso, el que duda si meterse en una hipoteca o seguir de alquiler o el que ve tener trabajo fijo como una cima lejana a la que se llega sin oxígeno y con la cuenta tiritando.

La «mirada joven» de Nanísimo por lo tanto no es fingida sino la que tiene todo el mundo a su alrededor. Le habla a una generación que no ha crecido, no por capricho, sino por imposición.