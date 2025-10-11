Esta semana, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pronunció en el Parlamento de su país unas palabras que me han hecho reflexionar. Aseguró que «la disciplina se ha convertido casi en una palabra malsonante». Hacía estas declaraciones al albur del exceso de ruido y ... alboroto en las aulas, y de cómo, en su opinión, una escuela sin figuras referentes, en alusión a los profesores, puede derivar en una sociedad sin dirección. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Es la disciplina algo bueno o malo?

A mí, siendo sincera, no me parece que la disciplina sea nostalgia de viejos tiempos ni el reflejo de una autoridad mal comprendida. Tampoco comparto la idea de que los problemas se resuelven sólo poniendo normas más estrictas. Pero sí creo que, por miedo a caer en modelos rígidos, hemos acabado viendo cualquier límite con desconfianza, sin darnos cuenta de que, muchas veces, lo que perdemos es ese espacio de respeto mutuo, esa base mínima imprescindible para convivir.

Ante este dilema, nunca antes la disciplina había sido tan difícil de aplicar ni había generado tanto debate sobre cómo encontrar un equilibrio sin caer en los errores del pasado ni en la permisividad excesiva.

La cuestión no está solo en decidir si acatar las reglas es bueno o malo, sino en encontrar ese punto de harmonía en el que la autoridad deje de sentirse como una amenaza y la libertad no termine generando incomodidad para los demás. Precisamente por eso, hay días que echo en falta menos una norma nueva y más una actitud, la disposición a entender el lugar del otro y aceptar, sin miedo, que convivir implica a veces pequeños sacrificios para todos. Pero ese es otro tema.

Como ven, no tengo una solución perfecta a este asunto. Solo la intuición de que recuperar ese equilibrio entre lo bueno y lo malo en los tiempos que corren, seguirá siendo un reto delicado.