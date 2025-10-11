OPINIÓN

La disciplina

Por miedo a caer en modelos rígidos, hemos acabado viendo cualquier límite con desconfianza

Mariama Amarzaguio

Esta semana, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pronunció en el Parlamento de su país unas palabras que me han hecho reflexionar. Aseguró que «la disciplina se ha convertido casi en una palabra malsonante». Hacía estas declaraciones al albur del exceso de ruido y ... alboroto en las aulas, y de cómo, en su opinión, una escuela sin figuras referentes, en alusión a los profesores, puede derivar en una sociedad sin dirección. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Es la disciplina algo bueno o malo?

