opinión

Adiós al verano

El Tiempo lo anuncia. Adiós a las tardes largas, a los paseos sin mirar el reloj, a las quedadas sin fin, a las fotos en la playa y a los kilómetros en carretera para ver a la familia

Mariama Amarzaguio

Mariama Amarzaguio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tiempo lo anuncia. El verano se va. Adiós a las tardes largas, a los paseos sin mirar el reloj, a las quedadas sin fin, a las fotos en la playa y a los kilómetros en carretera para ver a la familia. Los desayunos sin ... prisa quedan restringidos al fin de semana, y las conversaciones sin móvil y las lecturas ligeras encuentran su sitio en el cambio de armario.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app