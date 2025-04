No me gustó un pelo que se apestase un acto festivo, de reconocimiento y rememoración, con el tufo de la política

Queridos políticos: iréis de cabeza al infierno. Pero no por haber sido perezosos, bebedores o puteros, o codiciosos o serviles o cobardes o descreídos; no, eso Dios lo perdona: iréis al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que Extremadura se merece», soltó ... con dos cojones ante la plana mayor de la Junta extremeña el escritor Luis Landero durante la celebración del Día de Extremadura.

Y remató así su estocada a Fernández Vara y asociados el autor de 'Juegos de la edad tardía': «Queridos políticos, en confianza y cordialmente: sois unos canallas». Una frase cargada de literatura y crítica que me recordó al «Mis queridos hijos de puta» de Jesús Quintero. Eché de menos un Landero que pusiera las tildes a los solos de Moreno Bonilla durante la celebración del autocomplaciente acto recargado de púrpura con motivo del 28-F, día de Andalucía. Alguien que tiñera la verde, blanca y verde de verde, blanca y negra con la tinta corrosiva del plumilla valiente o el escribidor sin ataduras. No sé, en esta tierra tenemos buenos escritores, con ese punto de irreverencia y desconfianza hacia la clase política, que podrían haberle cantado al gobierno de la Junta las verdades del barquero: se me ocurren, así a bote pronto, Antonio Muñoz Molina y Antonio Soler. No me gustó un pelo que se apestase un acto festivo, de reconocimiento y rememoración, con el tufo de la política. ¿A cuento de qué viene que el presidente de la Junta sacara pecho de sus logros y criticase al gobierno central durante su discurso en el que se mostró encantado de conocerse a sí mismo? Señor Moreno, que no estaba usted dando un mitin. Y hago esta crítica desde la legítima petición de cuentas y exigencia del buen obrar que me da el haberles votado, el haber confiado en este llamado 'gobierno del cambio'. A mí, y a otros tantos que creímos en ustedes, me tienen totalmente decepcionado con su gatopardismo –en el fondo son todos unos canallas–. Ya se han acomodado en el cortijo, tras el traspaso de llaves, y están actuando ustedes igual que los otros. Canal Sur parece el canal de Twitch personal del señor Moreno: con el uso más partidista que se la ha dado jamás en democracia. Se dedican a darse el pisto y a vender su buena gestión mientras la Sanidad y la Educación siguen deteriorándose en nuestra comunidad, y el desempleo continúa enseñoreándose a caballo por estas tierras del sur. Dejen de barrer la porquería debajo de la alfombra, dejen de estar en una perpetua campaña electoral, y trabajen, trabajen, trabajen por Andalucía y por España. Enmiéndense o van a acabar replicando los peores vicios del Partido Socialista. Ya saben que los pecados capitales, como dijo Landero, Dios los perdona. Además ustedes son de misa. Váyanse de putas si quieren ‒como Roldán, como el tito Berni, como los de las FAFFE y Don Ángelo‒, que ya les haremos un Bizum, pero no pierdan el tren del progreso que pasa por Andalucía.

