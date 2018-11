Andalucía, a años luz de Europa

Ignacio Moreno

Seguir Actualizado: 25/11/2018 08:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por una simple cuestión de regeneración, de higiene democrática, lo lógico –y probablemente lo justo– sería que dentro de una semana el gobierno de Andalucía cambiase de manos. A las que fueran. De derechas, de izquierdas o mediopensionistas. Pero a otro partido que no fuese el PSOE. Cuarenta años son muchos años. Aquí en Cádiz, hace tres, los socialistas no se cansaron de repetir que hacía falta un cambio tras dos décadas de gobierno del PP. De ‘Teofilato’, decían. Y eso que los populares gozaban de un respaldo mucho mayor, con varias mayorías absolutas consecutivas en las urnas. Pero tenían razón. Veinte años son demasiados. No diremos que es antidemocrático, pero sí va en contra de la lógica, necesaria y

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La autoestima bien, gracias

La autoestima bien, gracias ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC "¡Marlaska da la cara!"

"¡Marlaska da la cara!" ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un cobarde de narices