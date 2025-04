Bueno, nueva palabreja de la que hablar un ratito, en esta ocasión, como bien indica el título, nos toca destripar un poco este neologismo que rula por las redes desde hace un tiempo: nepo baby, pero al que yo no le había echado mucha cuenta ... hasta que vi un vídeo de North West, la hija de unos once o doce años de una de las Kardashian (no controlo a todas las celebrities más allá de lo que me va saltando en Tik Tok como tendencia en ese momento), irrumpiendo en un musical que se celebraba en Broadway por el treinta aniversario del estreno de la película de El rey León de Disney.

En el que ella cantaba la famosa canción de Simba cachorro I just can´t way to be king o Yo voy a ser rey león, en castellano, vestida según redes «como un pollito» entre otras lindezas y totalmente descoordinada con los bailarines, al menos de voz no estaba tan mal, bajando la calidad del show que no fue digna de tan afamado lugar. Y que como es obvio, ella estaba allí porque sus padres pagaron porque ella formara parte de la performance, de ahí las opiniones incendiarias contra los nepo babies. ¿Pero qué es un nepo baby? Pues según fuentes «altamente fiables» es decir, la wikipedia, «es un término que deriva de la abreviatura «nepotism baby» y se refiere a los hijos de celebridades que han tenido éxito en carreras similares a las de sus padres ricos/celebridades u otros parientes estimados. La implicación es que, debido a que sus padres ya tenían conexiones con una industria, el hijo pudo usar esas conexiones para construir una carrera en esa industria». Lo que de siempre se ha conocido como «hijo de papá o hijo de» y ha existido toda la vida, tanto en empresas privadas, como en el mundo del espectáculo y no se ha lidiado tanto, claro que hasta ahora hemos lidiado con «hijos de…» que han sabido seguir los pasos de sus padres con el mismo, o incluso, mayor éxito que sus padres, como ejemplo tenemos a Enrique Iglesias, Dakota Johnson, Shaila Dúrcal, Scott Eastwood o toda la saga familiar de los Skarsgård entre otros, es decir han seguido con el negocio familiar como cualquier otro, lo que pasa que en el mundo del espectáculo los miran más con lupa, que por ejemplo, al hijo de un bodeguero famoso o un empresario de azulejos por decir algo. La pega viene cuando ese «hijo de…» no vale para enarbolar el apellido familiar, sino para restregarle al resto de los mortales que somos pobres y sin un mísero enchufe, y que se la pela que sus padres los metan con calzador en el lugar de gente con mucho más talento.

En el caso de North West la culpa no es de ella, ella pide y se le concede, así que a ella plim, la culpa es de los padres por comprar el espectáculo y de los empresarios por dejarse comprar, y dejar con un palmo de narices al público que pagó un dineral por ver un espectáculo de profesionales, que para ver aquello, mejor se hubieran puesto la película en streaming. Y de esto es de lo que se quejan en redes, que se estropean muchos espectáculos por gente que no vale a pesar de llevar un apellido de los gordos.

Por lo menos Will Smith le montó su propia película a su hijo Jaden, The karate kid (2010) sin imponerse en la de nadie y el muchachito se tomó la molestia de aprender artes marciales y hacer un trabajo más o menos decente, al menos a mí me gustó, para los remakes que hay por ahí este aún se puede tolerar, sobre todo por el papelón de Jackie Chan. Así que yo creo que los herederos de una saga familiar de artístas no deberían considerarse nepo baby.