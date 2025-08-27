Marco Lucio Vitruvio en el paso de la era, escribió en el capítulo IV de su Libro Primero: «De la elección de lugares sanos», abundando en la mejor situación de las ciudades. Afirmaba que debían alejarse de sitios pantanosos, o en los que la acumulación ... de aguas pueda poner en crisis por enfermedades a los hombres y animales que las habiten. Especialmente fue exigente en situaciones cercanas al mar, donde las vertientes y cercanía de flujos aluviales arriesgaran la supervivencia por sus inundaciones.

Quedan solo dos días para que se cumplan diez meses de la desgraciada DANA que, en un inhabitable lugar desde su origen, arrastró tantas vidas, pero no tanta irresponsabilidad. Una infame ubicación urbanística con poblaciones dormitorios de las Huerta Norte y Sur del gran Valencia. En las últimas décadas, las decisiones tomadas contra el sentido de los informes, estudios y la corta previsión de sus diseños demasiados expuestos en una rambla natural, ya presagiaban grandes desastres. Sucede igual que con los incendios, nos distrae el egoísmo y la ineficiencia.

Se ha dicho mucho por sesudos técnicos, que renunciaron a denunciar la desobediencia municipal ante un fiscal, a cambio de un puesto de trabajo. Ni siquiera para tomar decisiones sobre encauzamientos o cortafuegos, para evitar riesgos desmesurados e imprevisibles. No se hizo ni lo uno ni lo otro. Echar las culpas no vale, solo valdrá cuanto se aclare por la eficiente instrucción que la jueza Ruiz Tobarra está instruyendo concienzudamente en Catarroja. Esperemos ver a los responsables sentados ante el juicio y luego, a ser posible, en prisión.

No podemos entrar al trapo de la mala política que nos enreda en tristes juegos de tronos, donde nadie muere porque todo es película y postureo. Queremos que el tablero de ajedrez montado se despeje y veamos entrar en las cárceles a los culpables de tanta muerte. Y además de recrear lo perdido, ante la imposibilidad de mover las ciudades y los campos, hagamos los cauces y cortafuegos para quitar el peligro. Salud.