OPINIÓN

Urbanismo real o virtual

En las últimas décadas, las decisiones tomadas contra el sentido de los informes, estudios y la corta previsión de sus diseños demasiados expuestos en una rambla natural, ya presagiaban grandes desastres

José María Esteban

José María Esteban

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marco Lucio Vitruvio en el paso de la era, escribió en el capítulo IV de su Libro Primero: «De la elección de lugares sanos», abundando en la mejor situación de las ciudades. Afirmaba que debían alejarse de sitios pantanosos, o en los que la acumulación ... de aguas pueda poner en crisis por enfermedades a los hombres y animales que las habiten. Especialmente fue exigente en situaciones cercanas al mar, donde las vertientes y cercanía de flujos aluviales arriesgaran la supervivencia por sus inundaciones.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app