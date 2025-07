Hay frases que no se superan a sí mismas, ni en las palabras ni en sus significados. Me temo que el inteligente poema de Bertolt Brecht, posteriormente releído por Golpes Bajos en sus «Malos tiempos para la lírica», siguen manifestando las orientaciones sociales y culturales ... actuales. Noto como en algunos gobiernos aquello de pan y circo de Juvenal, va «in crecendo», y aumenta el acertijo social. Tenemos, más en estos tiempos de estío, propuestas para que distraigamos nuestras mentes con gran efusividad de ofertas, quedando el presupuesto después en discretos recuerdos, casi siempre perdidos en el desmontaje del micrófono y el altavoz. No digamos los congresos de partidos, otros espectáculos del querer y no poder.

Posiblemente sea eso, mi sensación, pero nos van atiborrando de estrategias que nos mantengan virtualmente ocupados y contentos, ocultándonos las verdaderas necesidades de este común. Cada día estamos más atacados por todos los flancos. No es la continua cantinela de que lo público se va desvaneciendo, que es más que evidente, sino que las distracciones atontan nuestras conciencias y no sabemos reaccionar. Acabamos de tener una muy buena oferta en la recién terminada Feria del libro gaditana, pero no es menos cierto que junto a ella, los edificios colindantes y la límpida claridad de sus fachadas y urbanismos lucían una grave falta de ornato, que nadie reclama. Muchos divismos, muchos conciertos, mucho dinero flotando en el aire de los olvidos. Algo necesario pero pocas inversiones en el futuro de nuestros hijos y nietos. Dar comida y espectáculos, debiera acompañarse con más respeto al futuro en políticas de justicias cercanas para todos. Una densa cultura con fuertes estéticas sociales que sigan sonando bien y largo tiempo. Siguen los andamios tapando paisajes, siguen los pluses sin pagarse, siguen pensando que la felicidad está en que nos riamos juntos de los globos de colores, y olvidamos pedir lo nuestro. Mucha salud y cuidado con los calores, ahora algo atenuados, aunque el sol sigue ahí… como siempre está.

