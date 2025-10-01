OPINIÓN

Tarjeta roja

Vivimos un mundo donde los esperpénticos liderazgos sobreviven a su encanto, a base de cometer locuras diarias y las contrarias al siguiente

José María Esteban

Dice un dicho anónimo: «Lo ideal sería tener el corazón en el cráneo y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con inteligencia». No sabemos quién lo dijo, pero tal como van los tiempos, tiene más razón que una santa.

Tuvimos ... una grata sensación cuando vimos que más del 70% del salón de la Asamblea General de la ONU, quedaba vacío por no escuchar a uno de los mayores desalmados que la historia se encargará de poner en su sitio, tarde o temprano. No digamos su nombre, porque en hebreo que signifique el «Regalo de Dios», nos descompone más por los desastres que ocasiona al no respetar los territorios. Como el de Rusia. No sé dónde llegaremos con los insufribles escenarios de guerras, sean Sudan, Siria, Congo, Burkina Faso, Gaza, Ucrania, etc. Parece que el descaste pasa por el luctuoso camino del exterminio entre hermanos.

