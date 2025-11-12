OPINIÓN

Roma se cae

No es posible pensar que en un sitio donde el peligro es inminente y tremendo por su antigüedad, los técnicos competentes y directores responsables de las obras, establezcan unas condiciones de seguridad insuficientes

José María Esteban

Posiblemente Octav Strici, en su diario acceso con su cesta de comida al tajo para restaurar la Torre, nunca pensaría que su entrada no tendría salida. Creyó que todo estaba más que experimentado, incluso en las ruinas más inconsistentes de los subsuelos romanos, pocas veces ... la noticia trágica cruzó el margen de las muertes de trabajadores o bomberos. Lo ocurrido en Roma en la Torre del Conti, sigue recordándonos que somos débiles protectores de nuestras vidas. No es posible pensar que en un sitio donde el peligro es inminente y tremendo por su antigüedad, los técnicos competentes y directores responsables de las obras, establezcan unas condiciones de seguridad insuficientes y poco eficaces.

