Los reyes del mundo

Hay sujetos que su mundo es un tapete real de juego. Tal que si estuvieran jugando a batallitas en grandes papeles dibujados de países irreales, con tanquecitos y soldaditos de juguete

José María Esteban

Cádiz

Buenas razones no son suficientes para que la obras sea amores. Corren tiempos donde nos creemos todo lo que dicen. Los canales interesados, convierten la actualidad en urgencia y visten las verdades con gruesos papeles maché que se diluyen con la lluvia del tiempo. Todo ... aparenta ser intranquilo y falaz. Contar la realidad no significa que sea veraz, posiblemente lo será con el dictamen del tiempo, por lo que debemos suponerla presunta y cambiante.

