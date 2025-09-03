Hacía tiempo que el ambiente se encontraba más calmado. Eran bastantes semanas y casi nunca antes lo habíamos disfrutado así. Se ofrecía sin las antiguas controversias que hacían de este país una especie de cuadrilátero de interminables pugilatos. Las dramáticas circunstancias de las graves inundaciones, los dañinos incendios, el triste apagón, el temblor habido recientemente y algunos sustos que la madre naturaleza y sus propios nos dan de vez en cuando, dejaron un temor para aprender. Es como si por arte de magia, las cosas se hubieran convertido en sencillas y cordiales, Todo era más comprometido y mejor expresado para un mayor entendimiento. No solo aquellos duros sustos, sino que las nuevas personas que habían tomado el poder después de las elecciones, habían trasmitido nuevas sensaciones por las que, quien ganó, supo respetar a quien perdió, y viceversa. Algo natural en las sociedades democráticas, había sido, por fin, gozosamente recibido en esta piel de toro sin puntas.

Ahora que empieza el curso político, hacemos un simulacro de lo que todos quisiéramos encontrar en nuestro crispado discurrir social. Es tanto el deseo de que haya más calma y se comprenda que la comunicación y el respeto a las ideas, aunque diferentes, permitana compartir una libertad y una paz especialmente conseguida. ¿Tan difícil es poder rebajar los humos y las riadas, asumiendo las responsabilidades que por los cargos deban soportarse? ¿No debiéramos estar más cercanos a los deseos y esperanzas de las personas que vivimos un país para protegerlo y disfrutarlo mejor?

Si se pudiera elegir el pensamiento y los deseos más íntimos, es probable que coincidamos todos en querer disfrutar de una sociedad más sana, leal y templada que nos trasmita esa necesaria seguridad, alcanzando los logros para la mejora. No todos los sueños se recuerdan, tan solo algunos si te despiertas o son potentes por su intensidad. Lo que es cierto es que vamos necesitando un nuevo despertar, donde podamos encontrar menos irritación y más cuidado de todos con todos. Salud.

