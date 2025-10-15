Nadie aprende en cabeza ajena. Solo la experiencia y el transcurrir del tiempo son capaces de situar las cosas en su sitio. O no colocarlas, y llegar al caos que también es un principio físico de la existencia planetaria. Nuestro colega Frank Lloyd Right decía: «Orden a partir del caos».

Los fenómenos sociales tienen, como todo, un origen, desarrollo y muchos hasta su nudo final. En materia de turismo, este empuje desde la revolución industrial como fenómeno de masas, que se ilusiona e impulsa con las mejoras sociales, ha ido avanzando inexorablemente. Nos encontramos hoy con un flujo tan abundante en este asunto, que ya se generan grandes conflictos en la utilización de los lugares y en la desmesurada subida en los precios, encubiertos en la eventualidad de la estancia. Se ha convertido en un yacimiento de economías ciertas y/o ocultas, que trastoca el mercado y suponen grandes disloques al de aquí, con el peligro que ello supone para los límites de uso y disfrute.

Los alquileres de pisos turísticos, alternativos a los clásicos hosteleros, surgen como abundante oferta por ser estos muy caros, y servir aquellos para insaciables inversiones. Suponen un mercado de alojamientos privativos, que podría ser la propia muerte de los hoteles y apartamentos de toda la vida. En mi humilde opinión, el precio de los viajes, los establecimientos y las comidas son tan altos, que todos buscamos el ahorro a través de una estancia más barata y reducida. Comprar en el supermercado de proximidad y limitar las salidas en restaurantes a ocasionales, es la versión. En estos últimos veranos hemos visto terrazas y restaurantes menos llenos, y eso, a pesar de que estén solicitados y seamos muchos moviéndonos a la vez.

Al final el ratón se comerá al gato. Lo que suponía una industria empresarial, eficaz, rentable y decente, como es la hostelería en sus originales gamas, se malogrará en manos de otras opciones menos controladas, pero más baratas. Hay que repensar mejor este mercado, equilibrando mucho más los precios. Salud.