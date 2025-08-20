opinión

El fuego purificador

Ahora son varias semanas con un intenso calor que pone mesa y mantel a los fuegos

José María Esteban

No hay monstruo más despiadado que un fuego alimentado por la desidia, la maldad y el viento. Hablábamos de las generosas lluvias de marzo que aumentarían embalses y una flora gustosa de comer. Las hierbas crecieron tanto que olvidamos su conversión en suculento pasto para ... los incendios. Sabíamos perfectamente el riesgo que corríamos, si no reducíamos la posibilidad de los desastres que suprimirían mil historias de vivir, fundiéndolo todo a negro.

