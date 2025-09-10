Decía Ortega y Gasset que el arte moderno, al alejarse de la representación del mundo y las características de sus gentes, se deshumaniza para ascender a un plano de creación artística abstracta. Pensadores como Miller, Shaskell, Leyen, o nuestro Ramón Torres, opinan que la pérdida ... de Humanidad en el arte como reflejo de lo que pasa en las sociedades de este cambiante mundo, lleva inexorablemente a un proceso psicológico y social que tiende el deterioro personal.

Un somero análisis sobre la dura retransmisión de los conflictos bélicos, con la constante visibilidad de la pérdida de la vida por la violencia incontenida, se expresa cada vez más natural y común. Nos demuestra nuestra peor cualidad que es la indiferencia. Algunos dirán que las justificaciones son más que evidentes. Que si unos querían ser más rusos que ucranianos; que la herida mortal y terrorista de Hamas; que los territorios no son suficientes para los colonos del mundo que quieren poblar Israel, etc. Todas las justificaciones son excusas que denuncian que nuestra naturaleza es cada día más violenta e inhumana.

Releyendo un poco la historia, Marx ya avisaba también sobre la deshumanización del hombre por la pérfida y abstracta alma del concentrado capital. Decía que la alienación del trabajador (léase votante) lo despoja de su condición humana al no ser dueño del producto de su trabajo (léase voto). Me acuden estas ideas al ver cómo algunos estados y sus líderes, nos conducen en una contradictoria forma de expresar nuestra peor condición irrespetuosa como indecentes habitantes de este planeta. Desde que el poder económico va condicionando casi absolutamente las decisiones, y no me negaran que los más ricos son los que mandan, se han rebajado las respuestas de las democracias. Crece un populismo que, enmascarado en la solución genérica de los problemas, nos traslada a condiciones de inestabilidad social muy precarias. Para colmo, otros cuatro ricos paranoicos del mundo se han reunido en Shanghái en la OCS, para salvar al mundo. En fin, busquemos la Paz y su Salud.