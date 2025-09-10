OPINIÓN

Hacia la deshumanización

Desde que el poder económico va condicionando casi absolutamente las decisiones, y no me negaran que los más ricos son los que mandan, se han rebajado las respuestas de las democracias

José María Esteban

Decía Ortega y Gasset que el arte moderno, al alejarse de la representación del mundo y las características de sus gentes, se deshumaniza para ascender a un plano de creación artística abstracta. Pensadores como Miller, Shaskell, Leyen, o nuestro Ramón Torres, opinan que la pérdida ... de Humanidad en el arte como reflejo de lo que pasa en las sociedades de este cambiante mundo, lleva inexorablemente a un proceso psicológico y social que tiende el deterioro personal.

