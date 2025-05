Hacía tiempo que las quemadas y polvorientas caras de esos niños y mujeres no venían a mis escritos. Será porque sigo manteniendo alguna sensibilidad, como culpa compartida, que me desconecta del reportaje televisado. Los medios suponen una insistente normalización mental por su continuidad en las ... mismas historias, que desencaja sus escalas naturales. Las visualizaciones volatilizan la realidad y la hace desesperantemente habitual por lejana. Estamos en una era donde la comunicación, sin buscarlo, nos hace inútiles insensibles en muchas y cruentas situaciones. Es necesario conocer, pero la asiduidad se espera culminada con el final de los sufrimientos. Los sucesos suelen contarse con principio y final.

La crueldad de los que lanzan esas bombas procede de pocos sujetos. En las cercanas guerras uno en Rusia y otro en Israel. No creo que haya una maquinación pandillera de tanta muerte, relatada como películas de ficción. Esas mentes cuya iracunda maldad les impide ver sus sinrazones, nunca serán veraces al machacar tantas vidas. Creen que las tierras son un destino divino y no un lugar de la Humanidad para sobrevivir. Por más que esperemos que pueda llegar una clara posibilidad para la Paz justa y duradera ante tanta injusticia, se sigue delegando esa oportunidad. El mudo mundo es culpable de los mismos crímenes. Además, hay dementes que, como dueños del tinglado mundial, alientan que haya teatros sangrientos que permitan tener abiertas las malvadas tiendas de la pólvora.

No esperemos que las impotentes potencias para ser más grande a base de economías y no de valores, entiendan que deben salirse del enjuague genocida para recobrar encuentros. Los ojos rasgados también se benefician de la extinción fratricida. No sé qué habrá que hacer, son tantas las almas que se pierden en el fragor de los proyectiles, que uno solo puede pedir que algo gordo ocurra para que se pare todo, y pasar a los reglones de las justicias internacionales. Maldita pérdida del valor de la vida. Salud.