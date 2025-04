Nos produce emoción ver que se restauraran las torres de la Catedral, la de San Juan de Dios, Santa María, Santiago... pero me produce cierta inquietud, al entender de ello, que vengan precedidas de avisos temerarios por deterioros incontrolados

Saben que nos come la pasión por defender el común Cultural de todos. Quien nos conozca, sabrá que muchas inquietudes por y para el Patrimonio Histórico de estas tierras, han formado parte de nuestro ADN profesional. Incluso algunos nos habrán colgado motes como defensores de ... un edificio que protege la entrada de la Vieja Estación. Desde que el destino nos situó aquí en 1985, optimizamos recursos en la restauración y control de los desastres sobre el Patrimonio protegido. Éramos responsables facultados para ello, no de la palabrería, sino de los hechos. También posteriormente, fuimos cómplices de la mejor rehabilitación que se haya hecho en esta ciudad en nobles inmuebles para la Universidad. Trabajos satisfechos desde la humildad de ser los directos responsables en esas materias. Con errores y aciertos, porque nuestra naturaleza, -no la que digan los demás-, es capaz de lo mejor dentro de lo posible.

Sirva este preludio de cierto orgullo, por la evidente alegría que expresarnos de los Reyes Magos recién llegados en buenas noticias para Patrimonio Provincial. En el caso de la Diócesis en Cádiz, que se verá asegurado y embellecido de nuevo, con recursos del Estado Español y de la propia Iglesia. Una propiedad que debe dirigir parte de sus peculios también, al poseer los más singulares paisajes de esta maravillosa tierra de luz. Nos produce emoción ver que se restauraran las torres de la Catedral, -queda pendiente el remate de la cúpula-, la de San Juan de Dios, Santa María, Santiago, etc. Pero me produce cierta inquietud, al entender de ello, que vengan precedidas de avisos temerarios por deterioros incontrolados. Gracias al Mismo que se adora dentro, no se han producido males mayores. Seguimos acudiendo demasiado tarde, y hemos perdido la exigencia de un mantenimiento periódico en nuestra mejor Herencia. Esperemos que estas señales posibiliten un mejor adelanto de la responsabilidad de privados y públicos, para que nadie sea dañado por lo Bello. Salud.

