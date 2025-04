Llegó el apagón, no por esperado menos dramático. No hace mucho uno de los grandes aeropuertos de mayor actividad en Europa se cerró durante muchas horas por un problema de mantenimiento. Heathrow, el primero de Londres con 473.965 vuelos en 2024, se apagó dos ... días. No es comparable el suceso, pero si es paralelo. La lubricación de los exigentes protocolos de seguridad y funcionamiento hacen muchas aguas en muchos lados. La hipótesis serán muchas y todas a la vez.

Hemos tenido experiencia en materia de mantenimiento, y no nos explicamos como una pérdida de energía nanométrica, puede parar todo un país. Si no se sabe cómo funciona esto del mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y reactivo, así vamos. Hay una cultura general para reducir los gastos del funcionamiento estable y seguro de muchos servicios esenciales, para el óptimo orden del mundo, pero sí subir sus precios. Una enorme falta de responsabilidad recortando los recursos para el mantenimiento eficaz de muchas seguridades. Estamos en claros riesgos y es evidente. La dejadez de los necesarios protocolos de vigilancia, genera un gran peligro en la funcionalidad de todos los mecanismos. No solo de transporte, como en tierras catalanas últimamente más habitadas del demonio de las exigencias, sino de muchos equipamientos vitales en el edificio público. Cualquier avería de índole menor o milimétrica se convierte en grave, imposibilitando muchas actividades. Denuncia un servicio, más si es el común, con una impresentable manera de cumplir los precios que se piden por ello. Los fallos son fundamentalmente una enorme falta de sensibilidad al cumplir un mejor respeto y una mayor ganancia. Siempre el precio por medio. Un gran gasto por sus reparaciones y los daños añadidos por servidumbre de reclamaciones y compensaciones. No es como el Vaticano, que siempre tubo sus protocolos muy bien atendidos. Mañana día del trabajo viene bien reflexionar sobre muchas cosas. Salud, buena solución de problemas, 1º de mayo, y hasta buen futuro Papa.

