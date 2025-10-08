opINIÓN

Acento carnavalesco

Hacer carnavales en continuo tiene el peligro de confundir la vida con un disfraz. Esta tierra de colonizaciones, es capaz de vestirse de cualquier tribu atacante con tal de sobrevivir

José María Esteban

Soy amigo del Carnaval, sin fanatismos ni falsas involucraciones, pero en su tiempo y en su sitio. No seré de los que va a todas las carnestolendas que se suscitan a lo largo del año, sea en la periferia o en la amable y capitalina ... Cádiz. Hacer carnavales en continuo tiene el peligro de confundir la vida con un disfraz. Esta tierra de colonizaciones, es capaz de vestirse de cualquier tribu atacante con tal de sobrevivir. Es nuestro destino.

