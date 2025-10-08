Soy amigo del Carnaval, sin fanatismos ni falsas involucraciones, pero en su tiempo y en su sitio. No seré de los que va a todas las carnestolendas que se suscitan a lo largo del año, sea en la periferia o en la amable y capitalina ... Cádiz. Hacer carnavales en continuo tiene el peligro de confundir la vida con un disfraz. Esta tierra de colonizaciones, es capaz de vestirse de cualquier tribu atacante con tal de sobrevivir. Es nuestro destino.

Recuerdo que fui algo critico el año pasado con la regresión Gadir Fenicia en nuestra capital. Entendía que había prioridades en la ciudad frente a bailes, teatrillos y sobretodo, pagos carísimos a privados enfurecidos para distraernos de la realidad. Este septiembre pasado, donde se nos ha llevado hasta la eterna Gades Romana, el evento ha mejorado. No solo en espacios culturales abiertos con deseos de perpetuidad, sino que, hasta su traca final entre Balbos y Cesareos, ha estado bien. Supongo que el costo también.

Queda reflexionar sobre eso, sobre lo eventual y lo que debe quedar asegurado. Felicito públicamente la programación, pero debe servir para dejar despiertas muchas opciones culturales dormidas y alejarnos de las temporalidades simuladas. Las instituciones públicas no han sido renovadas y se soportan en pocas personas, necesitan mayor asistencia. No son presentables los Museos a tiempo parcial y que los andamios llenen las calles, o que la obligación para que los impuestos se dirijan a lo común y no a unos pocos bolsillos. La privatización no es la solución.

Como «lo cortés no quita lo valiente», debemos felicitamos, pero no queremos un carnaval en septiembre. Pedimos que haya más dinero para arreglar lo estable, y no para esperpentos privativos. No sé lo que habrá costado Gades, ya lo dirán si es que nos lo dicen, pero será una barbaridad comparado con el arreglo del de los miles de boquetes de la ciudad y su limpieza, un poné. Ah, incluso dedicar algo al sufrimiento de Gaza, ahora con un acuerdo entre locos, que llega muerto con miles de ellos arrastrados. Salud.