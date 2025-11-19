Opinión

300 años de Torcuato Cayón

Su vida estuvo asistida de un gran talento en la transición compleja entre el Barroco al Neoclasicismo

José María Esteban

Tendemos por aquí a hurtar memorias generosas con la gente que, naciendo por Cádiz, han hecho muy buenas obras por la provincia. Uno de ellos es Torcuato Cayón de la Vega, arquitecto nacido hace 300 años y un día en Cádiz, fallecido en San Fernando ... en 1783. La conmemoración realizada por el Colegio de Arquitectos de Cádiz en el Día Mundial de la Arquitectura, restituye la significación y necesidad de seguir estudiando su preclara figura y amplia producción de primerísima calidad.

