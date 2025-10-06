Al Filito

La víspera

Nadie les explicó que la paz también necesita memoria y que, sin ella, se vuelve un juguete en manos de quien la desprecia

José Colón

El jueves pasado, estudiantes de bachillerato y universidad salieron a la calle para protestar contra las radicales medidas antiterroristas aplicadas por el gobierno de Israel. Eligieron el día con precisión: jueves, víspera amable, con sabor a libertad y a tarde larga.

Todos hemos tenido ... esa edad en la que las causas se confunden con las excusas ; y la indignación parece un buen motivo para no ir a clase. Se les veía convencidos y emocionados. Llevaban pancartas, móviles, consignas aprendidas a medias y una fe casi tierna en que gritar por la paz basta para conseguirla. Nadie les explicó que la paz también necesita memoria y que, sin ella, se vuelve un juguete en manos de quien la desprecia.

