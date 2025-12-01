Al filito

Violencia vicaria

Quiero hablarles de Ernesto. Acudió a mi despacho una tarde de miércoles otoñal, comentándome una situación doméstica insostenible

José Colón

¿Es real? Sí. Existen monstruos capaces de semejante excrecencia moral y, si quien suscribiera esto tuviera poder decisorio y capacidad legislativa, ordenaría su desmembramiento, en vivo, en plaza pública.

¿Queda claro? Bien. Ahora quiero hablarles de Ernesto. Acudió a mi despacho una ... tarde de miércoles otoñal, comentándome una situación doméstica insostenible. Mi recomendación fue clara: «sal de ahí y presenta, hoy, una solicitud de medidas provisionales urgentes». No siguió el consejo. «No puedo abandonar a mis hijas y quiero hablar primero con mi mujer». Lo que siguió a esa charla fue una denuncia surrealista que ocasionó su arresto. ¿El motivo? Ejercer violencia e intimidación contra su esposa, un armario ropero, cinturón negro de judo y con hechura para enfrentarse a cualquier antidisturbio machista.

