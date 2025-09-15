Mis hijos comienzan una nueva etapa. Cada uno por su camino, dejando atrás un colegio del que no sé qué recuerdos guardarán. Ojalá sean buenos, porque jamás me perdonaría que un día me culpasen de haberles hecho partícipes de un engaño.

Ese centro se proclama « ... familiar y de valores». Antes fue un pilar sólido, lleno de buenos profesores y exalumnos bien situados. Hoy solo queda la fachada: presume de lo que ya no es. Entonces destacaba sin alardes; hoy alardea sin destacar.

Los recién llegados se tragan la pancarta del «bilingüismo», convencidos de que sus hijos hablarán como Shakespeare. Suerte tendrán. Mis hijas recibían Educación Física en inglés sin saber siquiera qué significaba jump. Y mi hijo, peor aún: meses enteros sin saltar en esa clase, año tras año, porque el profesor estaba de baja crónica y nunca lo sustituyeron.

La integración también es «ejemplar»: si tu hijo no encaja, la orientadora te orienta… hacia la puerta. Aunque la causa esté en un aquelarre de arpías de sonrisa angelical, apellido compuesto y pendientes de perlita. Fin del expediente, fin del problema y continuidad del negocio.

¿Excursiones e intercambios? Todos los que quieras, siempre que pagues tres veces su valor. Y si no puedes, si atraviesas una mala racha o necesitas un respiro, a nadie le importará que tu hijo se quede atrás. No se te ofrecerá alternativa alguna.

Y llegamos a los «valores». Tras trece años de pupitre con sus compañeros, a mi hijo se le niega despedirse de ellos y acompañarlos en la peregrinación jacobea anual. La razón: no se matriculó en Bachillerato. Una ocasión preciosa convertida en veto miserable.

Todo eso no es sino la puntita. Y por ello decidimos sacarlo. Ha sido doloroso: desde los tres años formó piña con un grupo de chavales extraordinarios. Pero uno no puede ser cómplice de un circo que vende tradición y reparte exclusión.

El colegio seguirá presumiendo de «Educar en Valores», así, en grande. Pero una vez dentro prima el Saldo.