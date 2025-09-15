AL FILITO

Valores, dicen

Uno no puede ser cómplice de un circo que vende tradición y reparte exclusión

José Colón

José Colón

Mis hijos comienzan una nueva etapa. Cada uno por su camino, dejando atrás un colegio del que no sé qué recuerdos guardarán. Ojalá sean buenos, porque jamás me perdonaría que un día me culpasen de haberles hecho partícipes de un engaño.

Ese centro se proclama « ... familiar y de valores». Antes fue un pilar sólido, lleno de buenos profesores y exalumnos bien situados. Hoy solo queda la fachada: presume de lo que ya no es. Entonces destacaba sin alardes; hoy alardea sin destacar.

