Ya va siendo hora de quitarse las legañas que la casta parasitaria que nos expolia quiere pegaditas en nuestros ojos

Dicen los socialistas que no hay mayor justicia que repartir. Y ellos predican con el ejemplo: reparten cargos, subvenciones, chanchullos... Para ellos, el dinero público nunca es de nadie, hasta que hay que pagarlo. En ese momento es cuando nos enteramos del desperdicio, cuando se le pasa la factura al autónomo que madruga, a la familia que apenas llega a fin de mes o al empresario que se juega su patrimonio.

El resultado está a la vista: impuestos que asfixian, facturas de luz imposibles y una burocracia que crece como la humedad en los muros viejos. Nos llaman insolidarios por quejarnos, cuando la verdadera insolidaridad es condenar a un país a mantener a golfos y maleantes mientras se le niega oxígeno a quienes producen.

Hay quien propone, sin embargo, una receta distinta. Eliminación de altos cargos, de coches oficiales, de televisiones autonómicas, de subvenciones a sindicatos. Y reducción de impuestos, facilidades para atraer inversión y supresión de robos amparados por la ley, como el del impuesto de sucesiones.

En pensiones, fin de privilegios y justicia para quien trabajó. En el empleo, flexibilidad y convenios de empresa, para que contratar deje de ser un deporte de riesgo. Y en energía, fin al engaño verde: lo primero es que los españoles puedan encender la calefacción sin miedo a la factura.

En materia de seguridad, pretenden devolverla: A las familias sobre sus propiedades, a los padres sobre el bienestar de sus hijas y a la ciudadanía en general sobre su tranquilidad de volver a sus casas solos, borrachos y de la mano de quienes quieran sin temor a que se les llamen puta o maricón con acento extraño.

Esas propuestas no vienen de los moderaditos que ansían sustituir al gobierno para cambiar los cromos, como acostumbran. Vienen de donde muchos desconfían por la razón más sencilla de todas: la ignorancia y la ceguera voluntaria. Y ya va siendo hora de quitarse las legañas que la casta parasitaria que nos expolia quiere pegaditas en nuestros ojos.

