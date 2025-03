La «Inteligencia Artificial» va ganando apóstoles. «Es el futuro», «te estás quedando atrás», son los mantras que usan para someter al romántico resistente. Aunque nada es comparable con esa máxima -pretendidamente autorizada- de que nos encontramos ante una nueva «Revolución Industrial» que supondrá un salto ... de gigante para la Humanidad.

Como la mejor forma de vencer al enemigo es conocerlo, he utilizado el invento para la realización de este artículo. He pedido a «Gemini» que me relacione las consecuencias inmediatas de la Revolución Industrial. Entre las positivas aparecen: aumento de la producción, crecimiento económico de los países, desarrollo del comercio, desarrollo del transporte…

Sin embargo, en la otra cara de la moneda encontramos lo que el Imperio de la Máquina supuso para el hombre medio: Condiciones laborales precarias, explotación infantil, hacinamiento urbano por mor de la migración masiva del campo a las ciudades, contaminación del aire y del agua debido a la actividad industrial; desigualdad social y ensanchamiento de la brecha entre clases.

Yo, particularmente, no quiero nada de esto; y sueño con una llamarada solar que aniquile todo rastro de los «avances» tecnológicos que nos han idiotizado en los últimos setenta años. No encuentro una estampa más bonita que entrar en un banco, una gestoría o una imprenta y encontrar a 20 personas trabajando, sacando tus papeles con su sello y contribuyendo a crear un mundo donde la relación humana sea el verdadero signo de civilización.

Además de todo eso, sucede que en esta pequeña prueba realizada con la «IA» para escribirles esta columna he encontrado un gazapo lo suficientemente gordo como para terminar de convencerme de no volver a usarla: entre los aspectos positivos de la Revolución Industrial me ha citado «el surgimiento de nuevas ideologías, como el socialismo, que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la igualdad». Parece que a Gemini aún no le han metido lo de la Jessi.