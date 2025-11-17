Frase de pedigrí entre ese compostador de pijiprogres, resentidos e intensitos de facultad que se autoproclama «la izquierda». Ignorantes del precio de un peine, reparten consignas sobre política, economía y superioridad moral a gente que mantiene costumbres bárbaras: levantar una persiana, enfundarse un mono, coger ... un volante o una azada y partirse el lomo de sol a sol para sostener a su familia, la de sus deudos y a una legión de zánganos reclamantes de derechos.

Solo conozco a dos simpatizantes de esa escombrera que no viven de usted y de mí. Eso sí: jamás les oirá una proclama. Uno calla por discreción y por una fidelidad mal entendida a la memoria de su padre. El otro, porque es un fariseo de manual, actitud muy conveniente cuando se intenta trincar contratos desde un chaletón de Roche mientras paga universidades privadas y su parienta trota entre boutiques en pleno horario funcionarial.

Del resto (y agendo a demasiados), ni uno solo sabe cuánto cuesta una cotización. Quien no es funcionario (o interino crónico camino de la jubilación) es carga política, enchufado o subvencionado. Y luego está ese tipo de «emprendedor» que monta negocios de primera división a base de mangoneo socorrido por organismos y universidades públicas, pergeñado a base de ojana premium.

Otro detalle útil: la dirección postal. Observe a su alrededor. Dígame: ¿conoce a algún «representante del pueblo» que sea vecino de su barriada? Busque en la Alameda, Plaza de España, Bahía Blanca, o en urbanizaciones donde la igualdad se practica desde la piscina climatizada.

Pero no nos desviemos. El asunto no es la hipocresía de estos fantoches, sino las soluciones reales que ofrecen a esa gente «del pueblo» que dicen defender. Hágase una introspección honesta: ¿su vida ha mejorado en los últimos siete años? Si la respuesta es la que imagino, y aun así es usted de los que «nunca votará distinto»… hágaselo mirar. No vaya a ser que lo que escupa le caiga encima.