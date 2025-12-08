Escribo en la noche de San Nicolás con la esperanza de que, al amanecer de la Inmaculada, sepamos algo alentador sobre las dos criaturas de tres añitos a los que su madre intentó asesinar en Madrid en la mañana del sábado. Ignoro qué se sabrá a estas horas, pero en esta noche de sábado en la que consulto las ediciones digitales de nuestra prensa local, nada aparece. Se ignora el caso, como si el horror no existiera cuando no encaja en el guion ideológico. Aquí los titulares siempre lo ocupan las noticias importantes: el enchufe eléctrico para los cruceros, el convenio Chipiona-Diputación para no se qué gestión tributaria o de la cafetería del Hospital de San Carlos. Naderías convertidas en titulares para fingir gestión y justificar puestos.

«Es que no ha sido en Cádiz», dirán. Bien. Imaginen que la suicida se llamara Ramón: conoceríamos su árbol genealógico, sería apertura en todos los informativos, ocuparía portadas y en cada bar lo llamarían «malnacido». Bastaría un nombre masculino para incendiar el país de indignación automática.

La prensa nacional tampoco mejora. Hay que rebuscar la noticia entre sucesos menores. «El Mundo», en su edición digital, titula: «Muere una mujer y sus hijos resultan heridos graves tras precipitarse», como si todo fuera un azar desconectado. La web RTVE añade que «se descarta violencia de género», porque siempre hay que sugerir la presencia de un hombre culpable, aunque sea imaginario. Se manipula tanto por lo que se dice como por lo que se calla.

Y así prospera la casta política: mientras el socialismo prohíbe llamar «Charos» a sus votantas y los populares se suman al aquelarre chárico quemando libros de un periodista como Soto Ivars para no perder puntos en el ranking del «yomasismo progresista», la Prensa se pliega, retuerce titulares y protege la subvención que asegura su docilidad. El ciudadano queda reducido a pagafantas.

Que la Inmaculada acompañe a esas dos criaturas hacia un lugar y unas manos mejores. Feliz Adviento.

