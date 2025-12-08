Este próximo sábado, día trece, se concederán en Madrid los premios Forqué de Cinematografía galardones que inauguran la temporada de reconocimientos a las películas y profesionales de la industria.

Estos premios se instituyeron hace treinta y un años como homenaje a José María Forqué, director, guionista y productor cinematográfico que ocupa un lugar destacado en nuestro cine. A Forqué, padre de la desaparecida Verónica y del también director Álvaro, se le deben algunas de las mejores películas de nuestro cine como «Embajadores en el infierno», «Amanecer en puerta oscura», «Un millón en la basura» y, sobre todo, la excelente comedia «Atraco a las tres.».

José María Forqué recibió el Goya en reconocimiento a toda su carrera, en 1995,pocos meses antes de fallecer. Junto a su faceta creativa hay que destacar que fue el primer presidente de Egeda que, es la entidad que se encarga de gestionar los derechos audiovisuales de los productores.

Los premios, llevan pues el nombre de este cineasta zaragozano que ocupa, como digo, un lugar importante en el mundo audiovisual español.

Actualmente los Forqué se han convertido en el termómetro de nuestro cine en cuanto a premios se refiere. Sus galardones se anticipan a los Feroz y a los Goya que cerrarán la temporada en febrero de 2026.

Los aspirantes a los Forqué de mejor película de ficción son los favoritos de la crítica y en muchos casos también del público porque los cuatro aspirantes son Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad). Sin duda, cuatro de las películas de las que más se ha hablado durante este 2025, sumándoles quizá «La cena», de Manuel Gómez Pereira «.Creo que »Los domingos», ganadora en San Sebastián es la favorita, aunque no hay que desdeñar ninguna otra, y en particular «Sirat» que ha obtenido las mejores críticas, aunque no así el favor del público. Es, sin embargo, nuestra candidata a los Oscar.

Los Forqué que no conceden premio al mejor director, si han elegido a los que consideran los mejores actores y actrices durante todo este año. Así tenemos a Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) en el apartado de interpretación Femenina, mientras que en mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos).

Hay bastantes más premios en el apartado cinematográfico y en lo referente a las series, que llevan ya unos años entrando en el palmarés. En esta edición se han elegido Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), miniserie de cuatro capítulos que describe el golpe de estado de 1981 y la transición en España, según el libro de Javier Cercas; dos comedias Animal (Víctor García León) y Poquita Fe en su segunda temporada (Pepón Montero y Juan Maidagán) y un análisis de los adolescentes y su concepto de sexualidad en Pubertat (Leticia Dolera)

El caso es que, una edición más, la celebración de la gala de los Premios Forqué marcará el punto de partida para la temporada de galardones que llegarán durante los dos primeros meses de 2026. Premios que reconocen el trabajo de nuestros profesionales y las mejores películas durante este año.