al filito

Acoso

Aquellos hombres y mujeres no necesitaban protocolos: bastaba una mirada suya para desarmar al matón

José Colón

José Colón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No tengo ni idea de cómo debe actuarse, desde la dirección de un centro educativo, ante un caso de acoso escolar. Desgraciadamente, tampoco las personas a quienes he preguntado lo saben. Padres de chavales que sufrieron aislamiento, burla o escarnio de quienes se santiguaron junto ... a ellos el día de la Confirmación. Y no lo saben porque, ante sus denuncias, no se hizo nada.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app