OPINIÓN

Tsunami gaditano

Todos conocemos el terremoto de Lisboa, que arrasó media España en 1755 y que en Cádiz, por más que se compartan videos de TikTok diciendo lo contrario, fue más visual que mortal

Si esta mañana te suena (o te ha sonado) el ES-Alert no te asustes: es un simulacro de maremoto. Una forma de hacernos ver cómo debemos actuar cuando llegue la ola de marras. Y esa ola, puede estar por llegar. Nuestra historia está más ... que marcada por las subidas del mar. Todos conocemos el terremoto de Lisboa, que arrasó media España en 1755 y que en Cádiz, por más que se compartan videos de TikTok diciendo lo contrario, fue más visual que mortal; pero también la gran ola del siglo XVII, o los que hemos ido teniendo anteriormente y que han ido creando una suerte de mitología propia.

